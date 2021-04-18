شكرا لقرائتكم خبر عن فضحت التنظيم الإرهابي وجرائمه.. تفاعل كبير مع الحلقة الخامسة من «الاختيار2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاقت الحلقة الخامسة من المسلسل المصري «الاختيار2» تفاعلاً واسعاً من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية.

ووثقت الحلقة فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين من قبل عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية، إضافة إلى مهاجمتهم للمواقع الشرطية، ودورالعبادة في مصر لحرقها، كذلك ارتكابهم جرائم القتل والتخريب والتدمير.

وبلغ عدد شهداء الشرطة المصرية خلال فض رابعة 8، إضافة إلى 156 مصاباً، كما استشهد اثنين من رجال الشرطة، وأصيب 14 آخرين خلال فض اعتصام ميدان النهضة، وأثبتت التحقيقات أنه تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الطلقات بميدان النهضة. وانضم إلى قائمة شهداء الشرطة عقب فض الاعتصامين، 14 ضابطاً وفرد شرطة بمركز كرداسة، بعد أن اقتحمه مسلحون مدججون بالأسلحة الثقيلة، وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، وهى الواقعة التى عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". كما تعرض عدد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى مصر إلى الاقتحام، ومنها اقتحام قسم شرطة الوراق وإشعال النار به، والاستيلاء على الأسلحة النارية.

واعتمد مخرج المسلسل بيتر ميمي في هذه الحلقة القوية على توثيق الأحداث أثناء الفض، والتي تظهر قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بإشعال النيران، وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة وبعض المعتصمين السلميين. كذلك عرض خلال أحداث الحلقة، نداءات الشرطة المصرية للمعتصمين للخروج بسلام من الميدان، وكذلك مطالبات قادة "الإخوان" الإرهابية بالرد على رجال الشرطة وعدم الخروج من الميدان رابعة حتى لو على حساب أجسادهم.

انتشار واسع على تويتر

بعد عرض الحلقة المميزة سرعان ما تصدر وسم مسلسل الاختيار 2، منصات البحث عبر موقع تويتر، حيث شارك عدد كبير من المغردين عبر حساباتهم الشخصية بتغريدات تضمنت صور وفيديوهات تظهر من خلالها عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التى كانت تتواجد داخل الاعتصام، إضافة إلى تسليط الضوء على استخدام جماعة "الإخوان" الإ رهابية للمعتصمين كدرع واقية لعملياتهم الإرهابية وفرارهم من الاعتصامين.