شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذوها من الموت غرقاً بسلسة بشرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

لم يجد رواد أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بداً من تشكيل سلسلة بشرية لإنقاذ إمراة تتعرض للغرق، على الرغم من البحر الهائج وأمواجه الخطرة، فتشابكت أيديهم وتقدموا بحذر داخل المياه، لينتشلوا السيدة التي كانت على وشك الغرق، في فيديو لقي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل.

الحادثة بدأت الأربعاء الماضي، عندما شاهدت امرأتان طفلة كانت على وشك الغرق في شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية، فسارعتا بالغطس لإنقاذها، وبالفعل نجحتا في ذلك، لكن إحداهما علقت في المياه لتتعرض إلى الخطر نفسه، قبل أن يشاهدها من كانوا على الشاطئ.

وشاهد رواد الشاطئ الخطر الذي يحيط بالسيدة، فبدأت عملية لإنقاذ الثانية، عندما قفز السائح، ريان ستلماشرز، على متن قارب لإنقاذ المرأة على طوف، لكنه لم ينجح، فقفز أربعة آخرون في الماء. ولم تفلح المحاولات.

وقال ستلماشرز: «ظل التيار يسحبنا، يسحبنا، يسحبنا للخارج. في كل مرة نتقدم فيها خطوة إلى الأمام، يعيدنا ثلاث خطوات للوراء».

وبعد فشل محاولات الإنقاذ قرر مرتادو الشاطئ، إنشاء سلسلة بشرية من 12 رجلاً في الماء، والدخول بحذر، وسط الأمواج لسحب السيدة التي كانت على وشك الغرق، ونجحت في النهاية.

وعلى الرغم من نجاح الخطة في إنقاذ الأرواح، فإن مدير سلامة الشواطئ في بنما سيني، ويل سبيفي، انتقدها لكونها خطرة للغاية. وقال: «نحن سعداء لأن الجميع نجح في الخروج بأمان، نحن ممتنون للغاية لذلك، لكن يمكن أن يذهب الأمر في الاتجاه الآخر وتتحول ضحية واحدة إلى ضحايا متعددين أو وقوع إصابات جماعية». مضيفاً: «حتى لو كنت سباحاً جيداً، يمكن أن تتغلب عليك الظروف أو الضحية إذا صعدت فوقك».