شكرا لقرائتكم خبر عن تصدع منزل أسرة مواطنة عقب استلامه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

تنظر المحكمة التجارية الكلية في رأس الخيمة في قضية منزل أسرة مواطنة «فيللا» جديدة، لم يكد أفراد الأسرة يسكنون فيها، وسط فرحة غامرة ب«بيت العمر» و«منزل الأحلام»، بعد الانتهاء من بنائها، حتى اكتشفوا وجود «تصدعات» خطرة في الجدران والسقف، ما يهدد سلامة الأسرة ويشوه منظر المنزل، رغم إنجاز بنائه للتو، بتكلفة بلغت مليوناً و300 ألف درهم، وبديكورات بقيمة 150 ألف درهم.

المحكمة المختصة انتدبت خبيراً هندسياً لفحص المسكن الجديد وتقديم تقرير هندسي متكامل حول حالته، ودراسة الشكاوى، التي رفعها رب الأسرة في حق كل من المقاول والاستشاري الهندسي، ليوصي بإزالة المنزل كاملاً، ما يشمل ملحقاته والسور المحيط به، مؤكداً في التقرير أن المسكن يمثل خطراً على الأسرة وحتى على العمال، الذين قد يعملون في صيانته.

من جانبه. طالب وكيل صاحب المنزل، بلجنة متخصصة تضم 3 خبراء هندسيين، لتقدير قيمة «الفيللا» والديكورات عند إنشائها بصورة دقيقة ومنصفة، تمهيداً للمطالبة بتعويض صاحب المنزل وأسرته بالقيمة الإجمالية لهما، وتعويض الأسرة الإماراتية عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بها، بجانب تحمل المدعى عليه تكاليف إزالة المنزل، المقدرة بنحو 50 ألف درهم.