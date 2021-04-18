شكرا لقرائتكم خبر عن كوبونات لسد احتياجات 3260 أسرة في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، حملتها الرمضانية تحت عنوان «كُن أجود من الريح المرسلة» ضمن الاستعداد لشهر رمضان المبارك وامتداداً لسلسلة المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسة لتسهم في تحقيق نهج القيادة الرشيدة المشهود لها بالخير.

وقالت سمية عبدالله بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، إن الحملة تتضمن حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية تمثلت في توزيع المير الرمضاني وتوزيع كوبونات شراء لسد احتياجات 3260 أسرة من ذوي الدخل المحدود وأعداد الأسر المستفيدة في تزايد طيلة الشهر الفضيل مع الاستمرار في استقبال التبرعات لسد احتياجات أكبر عدد من الأسر.

وأضافت السويدي بأن المؤسسة بصدد تقديم عدد من البرامج والمسابقات الدينية المجانية خلال الشهر الفضيل ضمن برنامج «بالقرآن نحيا» وبرنامج من «وحي القرآن» و«مسابقة نفحات قرآنية» ومسابقة «يوم زايد للعمل الإنساني» وتقديم سلسلة من الفتاوى الرمضانية طيلة الشهر وافتتاح معرض المؤسسة الخيري لكسوة العيد بما يتناسب مع الشروط الاحترازية والضوابط المحددة للتباعد الجسدي.