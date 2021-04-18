شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس محمد بن زايد» يطلق سلسلة محاضراته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق «مجلس محمد بن زايد» سلسلة محاضراته الرمضانية السنوية هذا العام «عن بُعد»، ويستضيف خلالها مجموعة من العلماء والباحثين والمسؤولين المعنيين لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الجميع.

وتبدأ أولى محاضرات هذا العام يوم الإثنين 19 إبريل، بعنوان «الأخوة الإنسانية والتسامح.. رسالة الأديان»، حيث تبث مباشرة عبر «قناة الإمارات» في تمام الساعة 5:45 دقيقة مساء..كما تبثّ سلسلة المحاضرات الأخرى في التوقيت نفسه، من كل يوم إثنين، وستكون إعادة بث المحاضرات أيام الأربعاء الساعة 5:45.

ويتحدث في المحاضرة الأولى العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، والحاخام دكتور إيلي العبادي كبير الحاخامات في المجلس اليهودي الإماراتي، والأسقف بول هندر النائب الرسولي لجنوب الجزيرة العربية.

كما تتضمن موضوعات محاضرات هذا العام: الصحة العالمية والتحديات الحالية التي تواجهها، والتعلُّم مدى الحياة، وأسس المجتمعات المتماسكة، حيث تتناول - في إطار احتفاء الدولة بالعام الخمسين في كثير من محاورها - منهجية دولة الإمارات واستعداداتها للمستقبل ورؤيتها للقيم المشتركة مع الثقافات الأخرى، مثل التسامح والتعايش والأخوة، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية خاصة فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي تهدد البشرية والتنمية معاً. يذكر أن المجلس انطلق خلال رمضان المبارك عام 2006، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجلس للمحاضرات يكون منصة فكرية دائمة للحوار وتبادل الآراء والمعرفة خلال الشهر الفضيل، وغيره من شهور السنة عامة. (وام)