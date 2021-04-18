محمـود الشمسـي: الإمـارات عـاد إلى مكانـه الطبيعـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

انطلقت الافراح في ملعب الإمارات في رأس الخيمة بعد انتهاء مباراة «الصقور» أمام مسافي في الجولة ال21 من دوري الهواة التي فاز فيها «الأخضر» بستة أهداف نظيفة معلناً عودته إلى دوري الخليج العربي.

واحتفل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري في الملعب وفي غرف الملابس وحملوا مدربهم المقدوني جوكيكا على الاعناق، وامتدت الأفراح إلى المنازل والشوارع حيث رفعت أعلام النادي احتفاء بالإنجاز.

اهدت إدارة النادي واللاعبون الصعود إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وإلى الشيخ أحمد بن صقرالقاسمي رئيس النادي.

قال محمود الشمسي رئيس مجلس الإدارة إنهم سعداء بما تحقق وفريق الإمارات عاد الى مكانه الطبيعي وأوضح: كان من المفترض أن يصعد الفريق في العام الماضي لكن إلغاء الموسم بسبب جائحة كورونا حال دون ذلك وعملنا في هذا العام على تحقيق هدفنا ونجحنا في الأخير بفضل تضافر جهود الجميع، لكن المهمة لم تكن سهلة والدوري كان صعباً، لكن في الأخير وصلنا إلى ما نريد، بالتأكيد هذه خطوة مهمة لكن علينا ان نستعد مبكراً لدوري الخليج العربي وهو دوري صعب ويحتاج إلى ميزانية وعمل كبير بطبيعة الحال ونأمل أن نوفق في الترتيب للمرحلة المقبلة بافضل صورة حتى يتمكن الفريق من الاستمرار مع المحترفين.

ومن جهته، قال خليل الطويل مشرف فريق الإمارات: كان هدفنا واضحاً منذ البداية وهو الصعود لأننا نؤمن بأن الإمارات فريق كبير ومكانه مع الكبار وبالفعل عاد إلى مكانه بعد مشوار صعب، بطبيعة الحال ما تحقق نتيجة عمل وجهد شارك فيه الجميع وأعتقد ان الفريق استحق الصعود بجدارة رغم اننا كنا نأمل الحصول على المركز الأول الذي ذهب إلى فريق العروبة وهو استحق ذلك. وتابع: المنافسة كانت شرسة في وجود دبا الفجيرة والحمرية والبطائح ودبا الحصن والعروبة، وكانت كل المباريات صعبة غير ان الفريق بفضل العمل والمثابرة والثقة بالنفس نجح في الوصول إلى مبتغاه.

فرحة منقوصة

وقال علي صقر حارس مرمى «الصقور» أن الفرحة بالصعود منقوصة لان الفريق كان يطمح للمركز الأول واستدرك: لكن في الأخير حققنا الأهم ونبارك للعروبة صاحب المركز الأول ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، كما نتمنى التوفيق للفرق التي لم يحالفها الحظ.

وزاد: المشوار لم يكن مفروشاً بالورود بل كان صعباً جداً وأنا ذكرت من قبل ان اللعب في دوري الأولى صعب جداً والمنافسة مختلفة، لا توجد مباراة سهلة وحتى الفرق التي تحتل مراكز متأخرة ليس من السهل ان تحقق الفوز عليها، وجدنا صعوبات كبيرة لكن لم نيأس ولم نستسلم وكنا نثق في قدراتنا ونعلم ان الفريق سيعود إلى دوري الخليج العربي لأنه يستحق ذلك.

واعتبر صقر ان تضافر جهود الجميع، إدارة وجهازاً فنياً ولاعبين كان له الأثر في الإنجاز، وذكر ان هناك الكثير من المباريات الصعبة التي شكلت منعرجاً في مشوار الفريق في الدوري.

تأهل مستحق

ووصف محمود قاسم لاعب خط الدفاع في فريق الإمارات التأهل إلى دوري الخليج العربي بأنه مستحق، وقال: حصدنا في ختام الموسم ثمار علمنا وجهدنا، ولم يذهب تعبنا أدراج الرياح.

وتابع: الفريق كان لديه هدف واضح وعمل على تحقيقه ورغم صعوبة المباريات وقوة المنافسة إلا ان الإمارات نجح وحقق حلم جمهوره ونأمل ان يكون القادم أفضل.

النقبي: رأس الخيمة استعادت ممثلها

اعتبر خالد النقبي المنسق الإعلامي لنادي الإمارات ان الإنجاز الذي حققه الفريق بالصعود لدوري الخليج العربي مستحق وذكر انه ظل يتابع دوري الأولى لسنوات طويلة ويرى ان الدوري هذا الموسم كان مختلفاً وصعباً فعلاً.

واعتبر النقبي أن عودة الإمارات كانت مهمة جداً لإمارة رأس الخيمة لانها كانت بلا ممثل في دوري الخليج العربي.

وقال: سقف طموحات الفرق ارتفع لذلك لم تعد الفرق تلعب من أجل المشاركة بل لديها هدف وأعتقد ان وجود ستة فرق تتنافس على الصعود حدث في حد ذاته غير مألوف.

الإمارات يصعد للمرة الرابعة

عرف الإمارات مراحل من الصعود والهبوط ما بين الأضواء والمظاليم، ليكون هذا التأهل الرابع إلى المحترفين بعد موسم 2009-2010 مع بني ياس، وموسم 2011-2012 مع عجمان، و2013-2014 مع الشارقة. وسيسجل الفريق «الأخضر» مشاركته التاسعة في عالم المحترفين.

وسبق للإمارات أن تواجد في عالم الأضواء موسم 2009-2010 وموسم 2011-2012، وموسم 2013-2014، وموسم 2014-2015 و2015-2016، و2016-2017 و2017-2018،و2018-2019.