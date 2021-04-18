الدوخـي : الصاعـدان سيعـانـيـان في الخلـيـج العـربـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : عصام هجو

بارك عمار الدوخي لاعب الشعب السابق والمحلل الفني، لفريقي العروبة والإمارات صعودهما لدوري الخليج العربي، واعتبر أنهما استحقا الترشح من خلال نتائجهما وأرقامهما في دوري الأولى.

وقال الدوخي : العروبة الأكثر فوزاً وصاحب أفضل خط هجوم برصيد 44 وهو الفريق الذي لم يخسر في 13 مباراة متتالية والإمارات فاز في عشر مباريات وتعادل في سبع وسجل 43 هدفاً مقابل 21 هدفاً في شباكه وهو نفس عدد الأهداف الذي استقبلته شباك العروبة.

وأضاف: مسيرة الفريقين في الدوري كانت ناجحة وعرفا كيف يحققان هدفهما في الأخير، والمهمة في هذا الموسم في رأيي كانت سهلة جداً لأن الفرق التي تنافس على اللقب كان عددها قليل مع الوضع في الاعتبار انسحاب فريقي الحمرية والحصن مبكراً من سباق المنافسة وكذلك دبا الفجيرة وبقي البطائح منافساً لكنه بدرجة أقل وأعتقد أن الأجانب والمقيمين وراء تفوق العروبة والإمارات والدليل أن العروبة سجل 44 هدفاً سجل الأجانب والمقيمون منها 40 هدفاً ودور المقيمين في العروبة أكبر من الأجانب فالعماني سعيد جمعة سجل 9 أهداف مقابل 15 لفيكتور النيجيري، ونال الفرنسي فتري ساخي 9 أهداف والبرازيلي رودريغو 9 أهداف، وسجل المواطنون 4 أهداف فقط، وفي الإمارات سجل الأجانب والمقيمون 38 هدفاً من مجموع الأهداف ال43، وسجل دييجو 19 هدفاً وسيلفا( 7 أهداف) ، والعماني خليل نصيب( 6 أهداف) وهدفين لكل من تومي وياسين البخيت واليسون وسجل المواطنون 4 أهداف فقط إلى جانب هدف عكسي.

ومضى : تأثير الأجانب والمقيمين ودورهم في صعود العروبة والإمارات يؤكد أن الفريق الذي يحسن اختيار الأجانب والمقيمين سيضمن الصعود، باختصار شديد هذه هي القاعدة في دوري الأولى لأن اللاعبين المواطنين دورهم محدود ومستوياتهم متقاربة أصلاً وليست لهم بصمة كبيرة، ما أود قوله أن الإمارات والعروبة الأفضل بلاشك لكن عندما أقارنهما بأي فريقين من فرق المؤخرة في دوري الخليج العربي سترجح كفة فرق الخليج العربي، فدوري الأولى دوري ضعيف ونصيحتي للصاعدين افرحوا واحتفلوا لأنكم حققتم إنجازاً كبيراً لكن عليكم أن تبدأوا العمل مبكراً وأن توفروا ميزانية جيدة لمقابلة تدعيم الصفوف والتعاقدات والأجهزة الفنية فالإمارات والعروبة بحاجة إلى لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين يتناسبون مع دوري الخليج العربي، فهذه المجموعة تستطيع التفوق في دوري الأولى لكن الخليج العربي وضعه مختلف وحتى لايعود الفريقان إلى دوري الأولى لابد من عمل ضخم ومدروس.