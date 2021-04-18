«بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية» .. موسكو : القنصل العام الأوكراني شخصية غير مرغوب فيها في الأراضي الروسية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت روسيا القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها، بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم السبت.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أشار خلال اللقاء إلى أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل "غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي"، مشددة على أن هذه الأنشطة "مضرة بمصالح روسيا".

وأشارت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني بأن "استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه" ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين القادم 19 أبريل.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إلقاء القبض يوم أمس على سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.