روسيا اليوم : الحوثيون يعلنون عن شن هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم السبت، عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية وفقا لما نشرته روسيا اليوم.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "وكانت الإصابة دقيقة".

ولم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.