بألواح ثلج ولجان بيطرية.. "حديقة الحيوان" تستعد للموجة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الطوارئ منذ صباح الجمعة، في حديقة حيوان الجيزة و7 حدائق إقليمية في الفيوم وبني سويف والعريش وكفرالشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية، لتفادي موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، وتأثيرها السلبي على الحيوانات.

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات احترازية لتفادي أي أضرار صحية للحيوانات بسب الموجة الحارة، خاصة حديقة حيوان الجيزة، نظرًا لأنها أكبر الحدائق، مشيرًا إلى تشكيل لجان بيطرية لفحص جميع الحيوانات وإعطائها المضادات اللازمة عند السخونة.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مها صابر مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة قررت توزيع المثلجات للترطيب على الحيوانات، وعمل حمامات بالمياه الباردة مرتين كل ساعة، وتقديم المثلجات والفاكهة الباردة وتقديم محلول معالجة الجفاف مع فيتامين سي لرفع المناعة للقرود والشمبانزي، لافتة إلى ضرورة زيادة كميات المنصرف من المياه الجوفية إلى البرك والبحيرات الموجودة داخل البحيرة، لتحسين نوعيتها وخفض درجات الحرارة بها وتجديد مياهها.

وأضافت صابر لـ"الخليج 365"، أن معظم الحيوانات مناخها الرئيسي أفريقيا وأسيا باستثناء الدببة، والشامبنزي الذين نوفر لهم لوائح الثلج ونترك لهم المبيت مفتوح.

وأشارت مديرة حديقة الحيوان، إلي وجود فريق عمل يرش المياه على الحيوانات كل ساعة، وفتح حمامات السباحة لـ5 دببة هي "هاني وعنتر ونفين وسماح وعبلة"، وإنسان الغاب وتقديم آيس كريم مثلج للترطيب كما تم إصلاح التكيفات والمراوح لبيت الدببة، بالإضافة إلى رعاية خاصة لأنثى سبع البحر نعيمة بإعطائها مكملات غذائية وسمك مثلج، لتفادي أضرار الموجة الحارة، مشيرة إلى أنه تم عمل برك مائية داخل جور الشمبانزي والحيوانات البرية، ورش واجهاتها والأسوار الجدارية، وسطح جور الحيوانات، لتخفيض درجات الحرارة، بالإضافة إلى غسيل طرقات الحديقة بالمياه الباردة، وزيادة معدلات تغيير المياه الواصلة لحيوانات سبع البحر، لمواجهة الحر الذي تتعرض له الحيوانات المائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت ارتفاع درجات الحرارة والتي بدأت من اليوم وتصل لذروتها الأحد والاثنين المقبلين، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر.

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