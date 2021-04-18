بعد تسجيل بياناته.. رئيس مجلس مدينة العريش يتلقى لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

حصل اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش على لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة ، وتلقي رسالة على هاتفه المحمول بموعد تلقي اللقاح.

وناشد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمحافظة شمال سيناء، المواطنين بسرعة التسجيل وحجز لقاح كورونا بمركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام.

وأشار فى تصريحات له السبت، إلى توجيهات الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بتوفير آلية تسجيل طلبات الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام.. مؤكدا على رسالته لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مؤكدًا أن اللقاح يحمي من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح الدكتور حاسم، أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا في عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأضاف، أن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا، بما في ذلك العطلات، لافتًا إلى الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

و قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي،إلى توجيهات مدير عام مديرية الصحة بتقديم الرعاية الصحية والطبية لمواطني شمال سيناء ، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة للمواطنين

وأشار، الى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg للتسجيل إلكترونيا ، وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن الاتصال على الرقم "15335"، أو التوجه إلى مركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام لمساعدة غير القادرين على التسجيل بأنفسهم.