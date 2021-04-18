"فيسبوك" و"إنستغرام" يطورون تقنية تسمح بإخفاء أعداد "الإعجاب"

اسماعيل عبد الحي - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" مكنت مستخدمي موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" من تطوير تقنية جديدة تسمح بإخفاء أعداد "الإعجاب".

وقالت "فيسبوك"، بحسب ما أورده موقع "ماركت ووتش"، إن تلك التقنية الجديدة تسعى لإزالة قدر كبير من التوتر يعانيه المستخدمين، من حساب عدد الإعجابات أو اللايكات، لقياس قيمة الذات والشعبية.

وأوضحت "فيسبوك" إنها تختبر حاليا تلك التقنية على نحو 0.49% من المستخدمين العشوائيين، الذين لا يرغبون في مشاهدة عدد الإعجابات التي يتلقونها في منشوراتهم.

ولكن ستظل خاصية الإعجاب متوفرة والتعليقات أيضا، وكل ما سيختفي هو عدد الإعجابات التي حظى بها المنشور الخاص بكم.

وقالت فيسبوك في بيانها: "وجد بعض الأشخاص أن هذا مفيد، لكن لا يزال البعض يريد رؤية الأعداد، حتى يتمكنوا من تتبع ما هو شائع".

وتابعت الشركة الأمريكية بقولها "ثم ضرب كوفيد، وفيسبوك تمنح الأولوية للتعامل مع الوباء. الآن، تقول الشركة إنها نظرت في التعليقات من تلك التجربة السابقة لتصميم الميزة الجديدة.

واستمرت بقولها "في مارس، من هذا العام، تسبب خطأ في اختفاء عدد مثل التهم لبعض استخدامات إنستغرام لبضع ساعات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة ستعيد إطلاق الميزة قريبًا".

وأضافت "لكننا لا زلنا نقوم بإجراء اختبار صغير، ونتوقع مشاركة المزيد قريبًا".