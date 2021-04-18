وفاة قيادي انقلابي بعد تعرضه للتسميم

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

لقي القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، حسين زيد بن يحيى، حتفه في العاصمة صنعاء، إثر تعرضه للتسميم.

وأوضح النائب في البرلمان الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد، بتغريدة على حسابه على «تويتر»، أن آخر ما قاله حسين، نقله صديقه مصطفى الحسام، ومفاده أنه «تعرض للتسميم قبل 5 أيام، وأنه يحتجب عن الناس وسيبقى في بيته».

وكانت ميليشيات الحوثي، أصدرت في وقت سابق قراراً بتعيين القتيل في منصب محافظ محافظة أبين، التي ينحدر منها.

يشار إلى أن تصفية حسين زيد تأتي ضمن مسلسل الصراع الداخلي بين أجنحة ميليشيات الحوثي، والذي تطور إلى تصفيات جسدية، أودت بحياة عدد من القيادات العليا في الفترة الماضية.

وبحسب ناشطين يمنيين، فإن ميليشيات الحوثي تطور أساليب جديدة للتصفيات الداخلية، من بينها السم الذي دخل مؤخراً قائمة أساليبها المعتمدة.

نعت ميليشيات الحوثي القيادي المذكور، وأرجعت سبب وفاته إلى «مرض عضال» لم تحدده، فيما نشر ناشطون موالون لها أنه توفي بفيروس كورونا.

يذكر أنه أعلن مؤخراً في صنعاء عن وفاة قيادات أمنية ومسؤولين من الصفوف الأولى للميليشيات، الأمر الذي أثار تكهنات عدة حول الأسباب وصدرت دعوات إلى تشريح الجثث قبل الدفن، وسط تأكيدات أن عمليات تصفية تتم داخل الجماعة لدفن ملفات وجرائم، علاوة على صراع الأجنحة والمراكز، الذي تطور إلى تصفيات جسدية.

الحوثي قتل 200 مدني ودمر 350 منزلاً في مارس

قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام منسق شؤون الطوارئ والإغاثة الإنسانية، إن شهر مارس كان أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين في اليمن حتى الآن خلال العام 2021.

وأكد لوكوك في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، أنه خلال شهر مارس الماضي قتل أو جرح أكثر من 200 نتيجة للأعمال العدائية، وتضرر أو دمر ما يقرب من 350 منزلاً، وتعرضت 10 مخيمات تستضيف النازحين للقصف.

وأشار إلى أن حوالي ربع الضحايا المدنيين في مأرب وحولها حيث واصلت ميليشيات الحوثي هجومها الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 20 ألف شخص حتى الآن. وجددت الميليشيات، منذ مطلع فبراير هجماتها للسيطرة على مدينة مأرب، وتصعيد العنف في 50 جبهة قتال بمحافظات أخرى. وقال إن القتال في مأرب تسبب أيضاً في تصعيد بتعز والحديدة، من بين أماكن أخرى.

ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة بقوة السلاح، في سبتمبر 2014، تم الإبلاغ عن إصابة حوالي 9755 مدنياً وقتل ما يقرب من 8736 شخصاً في أعمال عنف.

وتؤكد تقارير المنظمات الدولية، أن التدمير المتعمد والمنهجي للبنية التحتية من قبل الميليشيات تسبب في حدوث كارثة إنسانية، حيث 93% من الأطفال بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومليوني طفل خارج المدرسة وواحد من كل 5 فقد منزله.