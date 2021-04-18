بريطانيا تودّع الأمير فيليب بالورود ودقيقة صمت

ابوظبي - سيف اليزيد - وندسور (رويترز)

تقدمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وأفراد عائلتها جنازة زوجها الأمير فيليب، أمس، في مراسم احتفت بماضيه في سلاح البحرية، وإرثه العالمي، وسبعة عقود من الخدمة ساعد خلالها الملكة في اجتياز أزمات عديدة.

والتزمت بريطانيا دقيقة صمت مع بدء مراسم تشييع جثمان الأمير الراحل. وأُنزل النعش في سرداب «رويال فولت»، حيث سيبقى إلى أن تنضم إليه الملكة بعد وفاتها. وسيدفن الزوجان بعد ذلك في مثواهما الأخير في كنيسة نصب الملك جورج السادس والد إليزابيث الثانية.

ومن ثم يُدفن دوق إدنبرة في أراضي قلعة ويندسور حيث توفي الرجل الذي ولد في كورفو أميراً لليونان والدنمارك، بعد حياة خدم خلالها الملكية بإخلاص منذ زواجه قبل 73 عاماً، إلى جانب زوجته «ليليبت» أو إليزابيث الثانية. ووقفت الملكة التي اتشحت بالسواد وحيدة، وهي تتابع إنزال نعش زوجها في القبو الملكي بكنيسة سان جورج التي يعود تاريخها إلى عام 1475. وشارك عدد محدود في تشييع الجثمان بسبب قيود مكافحة فيروس «كورونا»، وكان في مقدتهم الأمير تشارلز وابناه الأميران وليام وهاري.

وتوفي فيليب، المعروف رسمياً باسم دوق إدنبرة، يوم التاسع من أبريل عن عمر ناهز 99 عاماً. وكانت الملكة وصفت فيليب في عام 1997 بأنه مصدر «قوتها وسندها» طوال زواجهما، الذي استمر عقوداً عديدة.

ووضعت قبعة البحرية الخاصة بالأمير وسيفه فوق نعشه، كما زُين بإكليل من الورود البيضاء، وضعته الملكة البالغة من العمر 94 عاماً.

وكان نعش فيليب نقل إلى الكنيسة على سيارة عسكرية خضراء وسط طلقات المدفعية.

وساعد فيليب الذي تزوج إليزابيث عام 1947 الملكة الشابة على تكيف النظام الملكي مع العالم المتغير لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية في وجه التحديات التي تعرضت لها العائلة المالكة الأبرز على مستوى العالم، بعد فقدان الإمبراطورية وتراجع مكانتها.