22 طناً من المواد الغذائية من ملك المغرب للجيش اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

وصلت طائرتان محمّلتان بـ22 طناً من المواد الغذائية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، هبة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى الجيش اللبناني.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: «إن المواد الغذائية مقدّمة كهبة من الملك المغربي محمد السادس إلى الجيش اللبناني، وذلك من ضمن ثماني طائرات سوف تصل تباعاً خلال الأيام المقبلة، تنقل ما مجموعه 90 طناً». وأعرب ممثّل قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال استقبال الهبة «عن الشكر الجزيل للملك المغربي على مبادرته القيّمة»، متمنياً للمملكة المغربية دوام الازدهار والتقدّم.

وكانت سفارة المغرب أعلنت، في بيان، أن «الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أعطى موافقته على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لمصلحة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية».

ويأتي القرار الملكي، بحسب البيان، «استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية، وتداعيات جائحة كوفيد- 19».

وانعكست الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، على المؤسسة العسكرية التي ألغت، منذ يونيو الماضي، تقديم اللحوم كلياً من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة.