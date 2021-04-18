مدير "هجرة إسطنبول" يناقش مع ممثلي "الإعلام العربي" مشكلات الإقامة

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى المدير العام لدائرة الهجرة في مدينة إسطنبول التركية "بيرام يالنسو"، بعدد من مدراء وممثلي وسائل الإعلام العربية العاملة في تركيا، وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بمشكلات الإقامة وسبل حلها.



وخلال اللقاء الذي نظمه "بيت الإعلاميين العرب في تركيا"، استمع "بالنسو" من ممثلي ومدراء الوسائل الإعلامية العربية التي شاركت في اللقاء، مشاكلهم ومشاكل الإعلاميين والصحفيين العرب، إلى جانب المقترحات التي قدموها في هذا السياق.



وقال إن السلطات في تركيا تسعى لحل المشكلات العالقة للمهاجرين العرب والإعلاميين منهم تحديداً، مرحباً باستقبال أي ملاحظات أو مقترحات من الإعلاميين العرب في سبيل التعاون لحل المشكلات التي تواجه المهاجرين.



وأشاد "بالنسو" بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية.



حضر اللقاء مدراء وممثلون عن وسائل إعلام مصرية ويمنية وعراقية وليبية عاملة في مدينة إسطنبول، إلى جانب وفد من "بيت الإعلاميين العرب في تركيا".

