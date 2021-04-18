البنتاجون يعترف بـ"الأطباق الطائرة" ويرفض كشف التفاصيل

محمد الفلاح - البنتاجون يعترف بـالأطباق الطائرة ويرفض كشف التفاصيل

الأحد 18 أبريل 2021

أكد البنتاجون الأمريكي صحة صور ومقاطع مصورة تسربت مؤخرا إلى وسائل إعلام لأجسام طائرة مجهولة الهوية والتي التقطها جنود البحرية.



وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت المتحدثة باسم البنتاجون، سوزان جوف، لشبكة "فوكس نيوز": "إن الصور والفيديوهات لجسم مثلث وامض في السماء التقطت بأيدي عناصر في البحرية الأمريكية، وضم فريق العمل المعني بالظواهر الجوية المجهولة هذه الحوادث إلى فحوصاته الجارية".

وتم تشكيل الفريق المذكور في صيف 2020 بهدف دراسة ما يتوفر من المعلومات عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية.

وأوضحت جوف أن البنتاجون لن يدلي بمزيد من التصريحات بشأن طبيعة الفيديوهات أو تقديم تفسير بشأنها."

وأضافت "للحفاظ على أمن العمليات وتجنب الكشف عن المعلومات التي قد تكون مفيدة لخصوم محتملين، لن تقدم وزارة الدفاع تفاصيل المشاهدات التي تم التقاطها خلال التدريب في الولايات المتحدة أو مجال جوي بعينه."

كان البنتاجون قد نشر في أبريل/ نيسان الماضي ثلاثة مقاطع فيديو لأجسام طائرة مجهولة الهوية تم التقاطها في عامي 2004 و2015 والتي تضمنت أصوات الطيارين الذين أبدوا دهشة من سرعة الأجسام التي كانوا يشاهدونها.

وقال أحدهم في الفيدو "انظر إلى هذا الشيء، يا صاح! إنه يدور!"

كما نشر فيديو يستمر 18 ثانية قيل إنه التقط في يوليو/ تموز 2019 ويظهر ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية هرمية الشكل تحلق فوق سفينة "راسل" التابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل سان دييغو، واقتربت إحداها من السفينة على مسافة قرابة 200 متر فقط.

يعد أول فيديو مسرب إلى الرأي العام يوثق حادثا مزعوما قيل إن أجساما طائرة مجهولة الهوية رافقت خلاله ثلاث سفن حربية أمريكية مشاركة في تدريبات عسكرية.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز"، فإن هذه اللقطات تسربت إلى الرأي العام من موجز سري نظم لإطلاع أفراد أجهزة الاستخبارات على تحركات "الأطباق الطائرة" في الأجواء الأمريكية.

وتأتي وسط توقعات بنشر الحكومة الأمريكية في يونيو/ حزيران القادم أول تقرير من نوعه بشأن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية.