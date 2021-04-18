سلال سعودية تخفف آلام اللاجئين السوريين والفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية، لتخفيف آلام اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأشد حاجة في لبنان.

وجرى توزيع 2564 سلة غذائية رمضانية في مناطق صيدا في جنوب لبنان والشوف وعالية في جبل لبنان، استفاد منها 12,820فردا.

ووزع المركز 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة مات بألبانيا، استفاد منها 750 فردا، و10 أطنان و720 كجم من السلال الغذائية في محافظة دوربين، استفاد منها 800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

كما وزع المركز 735 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 4410 أفراد.