شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تمنع المصلين من دخول الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، عن العالول قوله «إن الاعتداءات في الأقصى وفي كل أحياء القدس مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة، والاحتلال يصعد منها سواء في منع المصلين من دخول الأقصى، أو برفض إدخال الإفطار للمصلين، من أجل مساعدة المستوطنين للدخول للأقصى استفزازا للمسلمين».
وأشار إلى أن قضية الأسرى مسألة هامة جدا، وهم موجودون في وجدان وعقل وضمير شعبنا الفلسطيني؛ لأن تضحياتهم لا يوازيها على الإطلاق أي تضحية، حيث أمضوا سنوات عمرهم خلف القضبان من أجل وطنهم».
وأضاف «إن ملف الأسرى على رأس أولويات القيادة، وأنه لا يمكن أن تكون أي خطوة سياسية دون حرية الأسرى»، مشيرا إلى ما تعرضت له القيادة من ضغوط، بسبب استمرار دعم الأسرى وعائلاتهم ولا سيما قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ذريعة استمرار ذلك الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تمنع المصلين من دخول الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.