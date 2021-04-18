شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تمنع المصلين من دخول الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني (فتح)، محمود العالول، «إن مواصلة استهداف المقدسيين يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض، وخلق أخرى جديدة تمس حياة المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بالأقصى، ومدينة القدس التي يسعى لتهويدها».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، عن العالول قوله «إن الاعتداءات في الأقصى وفي كل أحياء القدس مسألة لا تتوقف، وأصبحت واضحة، والاحتلال يصعد منها سواء في منع المصلين من دخول الأقصى، أو برفض إدخال الإفطار للمصلين، من أجل مساعدة المستوطنين للدخول للأقصى استفزازا للمسلمين».

وأشار إلى أن قضية الأسرى مسألة هامة جدا، وهم موجودون في وجدان وعقل وضمير شعبنا الفلسطيني؛ لأن تضحياتهم لا يوازيها على الإطلاق أي تضحية، حيث أمضوا سنوات عمرهم خلف القضبان من أجل وطنهم».

وأضاف «إن ملف الأسرى على رأس أولويات القيادة، وأنه لا يمكن أن تكون أي خطوة سياسية دون حرية الأسرى»، مشيرا إلى ما تعرضت له القيادة من ضغوط، بسبب استمرار دعم الأسرى وعائلاتهم ولا سيما قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ذريعة استمرار ذلك الدعم.