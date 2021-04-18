مقتل إرهابي مصري في الفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي إرهابي مصري مشتبه به ومسلحون فلبينيون حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية في جنوب الفلبين، حسبما أعلن الجيش أمس.

وكان الجنود ينفذون عملية أمنية في قرية إجاسان في بلدة باتيكول بجزيرة جولو، على بعد ألف كلم جنوب مانيلا، عندما اشتبكوا مع مجموعة من المسلحين.

وانتشل الجنود جثث المشتبه به المصري واثنين من أعضاء جماعة أبوسياف الإرهابية بعد القتال، وكان المصري، الذي عرف باسمه المستعار يوسوب، واحدا من خمسة إرهابيين أجانب يعتقد أنهم ينشطون في جولو، وفقا للجيش.