إريتريا تعترف بقواتها في تيجراي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغت إريتريا مجلس الأمن الدولي، أنها وافقت على بدء سحب قواتها من إقليم تيجراي في إثيوبيا في أول اعتراف علني بتورطها في الصراع هناك. وجاء الاعتراف في رسالة موجهة لمجلس الأمن ونشرتها وزارة الإعلام الإريترية عبر الإنترنت، بعد يوم من قول مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، «إن المنظمة الدولية لم يصلها أي دليل بعد على انسحاب الجنود الإريتريين». وقالت صوفيا تيسفا مريم سفيرة إريتريا لدى الأمم المتحدة «بما أن الخطر الوشيك الداهم تلاشى إلى حد كبير، فإن إريتريا وإثيوبيا اتفقتا، على أعلى المستويات، على بدء عملية سحب القوات الإريترية وإعادة نشر متزامنة لوحدات إثيوبية على طول الحدود الدولية».



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