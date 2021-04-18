الحوثيون يشيعون جثامين عشرات القيادات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بمبادرة السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.

ودعوا الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة، معربين عن قلقهم إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن، بما في ذلك خطر وقوع مجاعة.

وأكد مجلس الأمن الدولي على أن التصعيد في مدينة مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، داعيا الحوثيين إلى وقفه. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن، مشددا على ضرورة خفض التصعيد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ «إنه بحث مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين أهمية حل النزاع في اليمن. وطالب بضرورة إنهاء هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب»، مشددا على ضرورة تسهيل عمل البعثة الأممية لمعاينة خزان صافر النفطي.

من جهتها رحبت الحكومة اليمنية بالجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، بما فيها الجهود الأممية والأمريكية، إلا أنها قالت في الوقت نفسه «إنها تفتقد إلى وجود شريك حقيقي» في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.

وانتقد مندوب اليمن الدائم للأمم المتحدة عبدالله السعدي خلال الاجتماع الذي أحاط خلاله المبعوث الأممي مارتن غريفيت مجلس الأمن بآخر التطورات بخصوص الملف اليمني، الميليشيات الحوثية لعدم جديتها في تحقيق السلام.

ميدانيا، تشهد جبهتا الكسارة والمشجح بصرواح غرب مأرب معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأكد مصدر عسكري سقوط العشرات من القتلى من الجانبين عقب الهجوم العنيف الذي تشنه ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش بهدف التقدم باتجاه مأرب الغنية بحقول النفط، وشيعت ميليشيات الحوثي جثامين عشرات القتلى من عناصرها وقياداتها، خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يكشف حجم الخسائر البشرية التي منيت بها الميليشيات في جبهات القتال.

وفي جبهة تعز أكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تلة الشيكي وقرية زبيدة في جبهة مقبنة بالريف الشمالي الغربي لمحافظة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي أدت لمصرع عدد من عناصر الحوثي.

وفي الحديدة دكت القوات المشتركة، تحصينات للميليشيات الحوثية شمال مدينة حيس، وقال مصدر عسكري «إن القوات المشتركة نفذت ضربات مركزة على مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية شمال مدينة حيس والتي تستخدمها الميليشيات لقصف المدنيين في مدينة حيس».

من جهة أخرى، وثق مركز رصد للحقوق والتنمية 674 حالة انتهاك حوثي بحق المدنيين، في محافظة البيضاء، خلال عام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن عام 2019م.

الانتهاكات في البيضاء خلال 2020:







49 قتيلا



34 إصابة



399 اختطافا



78 اعتداء



22 منزلا دمرت



591 نازحا



مشاهدات يمنية: