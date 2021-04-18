داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار سوق بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار في سوق بالعاصمة العراقية بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الانفجار الذي وقع في مدينة الصدر بشرق بغداد، التي تقطنها أغلبية شيعية، أسفر عن مقتل مدني على الأقل وإصابة 12 آخرين.

وقالت شرطة بغداد «إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مثبتة في سيارة متوقفة في السوق».

وزعم تنظيم داعش في بيان «إن مفرزة من جنود الخلافة أوقفت وفجرت سيارة مفخخة في المدينة استهدفت حشدا شيعيا، مما أسفر عن مقتل وإصابة 20 شخصا».

وفي يناير الماضي، أعلن (داعش) مسؤوليته عن هجوم انتحاري مزدوج أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل في وسط بغداد، وهو أخطر هجوم في المدينة منذ نحو ثلاث سنوات.