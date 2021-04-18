شكرا لقرائتكم خبر عن 8608 فصول مدرسية على خارطة الإنشاءات بقرى "حياة كريمة" لحل الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة.

ويأتي تطوير القطاع التعليمى، من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير القرى " حياة كريمة"، وخلال اجتماع للحكومه الأسبوع الماضى أكدت وزارة التخطيط، أن الخطة المدرجة تستهدف العمل على تقليل الكثافة الطلابية والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية فى المناطق المحرومة، وتشمل خطة العام المالي الجاري 2020/2021، الانتهاء من إنشاء 2705 فصول، وجار تنفيذ 5582 فصلا، وجار الطرح والإسناد لـ 321 فصلا، وهو ما يعني أن خارطة الإنشاءات للفصول المدرسية بقرى حياة كريمة تصل ل ٨٦٠٨ فصل مدرسي يستهدف تحقيقها كاملة فى أقرب وقت بقرى الريف.

وحسب المعلن من الحكومة فى خطة التنمية المستدامة المستهدفة للعام المالى الجديد، سيتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 بإجمالى 1156 فصلاً منها 20 مدرسة، وسيتم استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، باجمالى 7230 فصلاً، هذا بجانب النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة.