شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: برامج رمضان ملتزمة بالمعايير والضوابط ولم نرصد تجاوزات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مرصد النقابة لم يرصد أى مخالفات حتى الآن فى البرامج ذات الطابع الرمضانى سواء كانت دينية أو حوارية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أى تجاوزات ملحوظة تؤثر على شكل البرامج خلال شهر رمضان.

وأضاف سعدة فى تصريحات له، أن النقابة تتابع أداء الإعلاميين الذين يعملون فى البرامج خلال شهر رمضان ومتابعة مدى التزاهم بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، مشيرا إلى أن هناك التزاما كبيرا بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك.

يذكر، أن طارق سعدة نقيب الإعلاميين أعلن من قبل عن توسيع طاقة عمل مرصد النقابة خلال شهر رمضان، وزيادة أجهزة الرصد، وزيادة أعداد العاملين بالمرصد، لمتابعة أداء مقدمى البرامج عبر 57 شاشة فضائية.