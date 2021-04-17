شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروس: إحباط هجوم يستهدف الرئيس لوكاشينكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الاستخبارات الداخلية في بيلاروس، أنها أحبطت هجوما على رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا.

أعلن مكتب الأمن الاتحادي الروسي مساء أمس السبت، في موسكو أنه تم القبض على رجلين في موسكو بالتعاون مع السلطات في بيلاروسيا المجاورة.

وقال المكتب، إن أحد أعضاء المعارضة يحمل الجنسية الأمريكية. وأوضح إيفان تيرتل رئيس جهاز الاستخبارات في بيلاروس (كي جي بي) في مقطع فيديو أنه تم التحضير لانتفاضة مسلحة تطيح بالرئيس وعائلته وكبار المسؤولين وقتلهم.

بالإضافة إلى ذلك كان مخططا الاستيلاء على المباني المهمة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وكان لوكاشينكو أثار مخاوف السكان واتهم المعارضة بالتخطيط لانقلاب باستخدام العنف.