دولة عربية تغلق المدارس حتى نهاية نيسان لمواجهة الجائحة

وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد 18 أبريل.

وتشهد تونس انتشارا متزايدا لفيروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشي السلالة البريطانية شديدة العدوى.