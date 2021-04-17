انت الان تتابع خبر دولة عربية تغلق المدارس حتى نهاية نيسان لمواجهة الجائحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان، اليوم السبت، إن الحكومة قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد 18 أبريل.
وتشهد تونس انتشارا متزايدا لفيروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشي السلالة البريطانية شديدة العدوى.