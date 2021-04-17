شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد مرضى كورونا بالمستشفيات في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض؛ وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 السبت متراجعاً 37 حالة عن اليوم السابق. وتراجع أيضاً عدد المرضى بالمستشفيات بواقع 143 مريضاً إلى 30329 في خامس تراجع على التوالي خلال سبعة أيام. وفرضت فرنسا عزلاً عاماً هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بفرنسا أكثر من مئة ألف يوم الخميس وهو ثامن أعلى معدل في العالم.