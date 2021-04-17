شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان بونتلاند بالصومال يرفض تمديد ولاية «فرماجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس نواب ولاية بونتلاند، السبت، جلسة محددة مسبقاً، في مدينة غروري، عاصمة الولاية؛ لمناقشة قرار مجلس نواب الشعب الاتحادي بالتمديد للمؤسسات الدستورية لمدة عامين.

وخلال الجلسة، ألقى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني كلمة أمام برلمان الولاية حول آخر التطورات في البلاد، وأزمة الانتخابات، وحمّل فرماجو مسؤولية الفشل السياسي.

وعقب خطاب دني، أعلن رئيس البرلمان عبد الرشيد يوسف جبريل أن البرلمان صوّت بالموافقة على مشروع قانون ضد تمديد ولاية المؤسسات الاتحادية.

وحضر الجلسة 52 نائباً؛ صوّت بالموافقة على مشروع رفض التمديد 49 نائباً، ورفضه نائب واحد، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

من جهة أخرى، قُتل مدنيان خلال اشتباكات بين الشرطة الموالية لمفوض شرطة العاصمة مقديشو السابق الجنرال صادق عمر حسن، وقوات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت أمس الأول الجمعة بعد انتشار كثيف للشرطة في حي شيركول بمقديشو.

وذكر ضابط من الشرطة يدعى عبدي حسن أن امرأة كبيرة في السن قتلت إضافة إلى سائق «توك توك» خلال الاشتباكات، معرباً عن أسفه لمقتل المدنيين على يد قوات الأمن الحكومية.

وأقيل مفوض الشرطة السابق الجنرال صادق عمر، الأسبوع الماضي، لمعارضته تمديد فترة ولاية فرماجو لمدة عامين، والتي وافق عليها مجلس الشعب الصومالي مؤخراً، في وقت تصاعدت فيه التوترات الأمنية في مقديشو عقب التمديد.

وفي نشرة إعلامية صدرت السبت قالت مجموعة الأزمات الدولية وهي مركز أبحاث يتخذ من بروكسل مقراً له: «دخلت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الصومال مرحلة جديدة خطرة».

وأضافت: «يتردد أن المعارضة تبحث تشكيل حكومة موازية، واتسعت الشروخ في جهاز أمني مقسم منذ وقت طويل على أسس عشائرية وتعهد معارضو الرئيس بمقاومة تمديد ولايته».

وعاد الهدوء بعد دوي إطلاق النار لكن بعض سكان شيركول نظموا تظاهرات في الشوارع تأييداً لحسن ورددوا هتافات ضد الرئيس.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون، مساء أمس الأول الجمعة، رئيس مديرية «حمر ججب» محمد عبدي أحمد في مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن المسؤول المحلي تعرض لإطلاق وابل من الرصاص خلال استقلاله سيارته في قضاء غرسبالي جنوبي مقديشو. (وكالات)