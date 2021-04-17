شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأست الدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الاجتماع الأول لمجلس مديري المدارس الخاصة «الدورة الثانية»، عن بُعد، بحضور علي الحوسني، مدير الهيئة، وعبدالله المرزوقي، مدير إدارة العمليات التربوية، وزياد شتات، مدير إدارة التحسين المستمر، و15 مديراً ومديرة من ذوي الكفاءة والخبرة، ممن انتخبوا لتمثيل المجلس.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وعددهم خمسة، يشمل رئيس المجلس، ونائبه، والسكرتير؛ حيث منح كل مدير مدرسة فرصة ترشيح نفسه، وجرت الانتخابات تسلسلياً؛ حيث انتخب الدكتور رائد عبدالله، مدير مدرسة «تريم الأمريكية» رئيساً للمجلس، وسمر مراد، مديرة مدرسة «الإبداع العلمي الدولية» نائبة للرئيس، وتيريسا فارمن، مديرة مدرسة «جيمس ميلينيوم» سكرتيرة.

ورفعت الدكتورة محدثّة، تحية شكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه للمنظومة التعليمية، مثمنة دور المجلس السابق الذي عمل في ظل ظروف غير مسبوقة عالمياً، فرضتها تداعيات جائحة «كورونا».

وقالت إن البيئة التعليمية في إمارة الشارقة، خاضت تجارب أسهمت في تحقيق الكثير من المكتسبات؛ حيث إن تجربة المجلس ريادية هادفة إلى تعزيز المنظومة التعليمية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، بالتحول إلى نظام التعلم عن بُعد، والتعليم الهجين، وما يصاحب هذه العملية من تحديات جسيمة، ما يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواصلة تحقيق النجاح. فيما أكد علي الحوسني، أن المجلس خطوة جادة من خطوات العمل الشمولي الذي يبحث عن تطبيق الأساليب الحديثة والهادفة إلى جمع أطراف العملية التربوية والتعليمية في إطار من العمل الجماعي بما يضمن تحقيق الأهداف.وتطرق الاجتماع إلى اختصاصات المجلس وأهدافه.

(وام)