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مصرع طيار تحطمت مروحيته جنوبي روسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طيار تحطمت مروحيته جنوبي روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية السبت، مصرع طيار بعدما تحطمت مروحيته خلال محاولتها تنفيذ هبوط حاد في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وبحسب بيان وزارة الطوارئ الروسية، فإن الطيار من مواليد العام 1960، ووقع الحادث قرب الطريق الرابط بين مدينتي كراسنودار ونوفوروسيسك الروسيتين، وذلك أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول في المنطقة.

وترجح السلطات وقوع عطل فني تسبب في تحطم المروحية، بعدما اصطدامها بالأرض، وفق ما نشرت وسائل إعلام روسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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