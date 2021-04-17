شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم التراث العالمي..مصر تفتح قاعة المومياوات الملكية أمام الجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: (وكالات)

تزامناً مع الاحتفال بيوم التراث العالمي، تفتح مصر، الأحد، قاعة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط أمام الجمهور للمرة الأولى.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفي وزيري إن القاعة تضم 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، التي نقلت من متحف ميدان التحرير إلى متحف الفسطاط في موكب مهيب في الثالث من شهر إبريل/ نيسان الجاري، حيث تابعها الملايين حول العالم في احتفلات ضخمة.

ولفت وزيري إلى أن فريقاً من المرممين في متحف الفسطاط، انتهى من صيانة وتهيئة الـمومياوات الـ 22 ووضعها في فتارين العرض المخصصة لها داخل القاعة، في المتحف تمهيداً لاستقبال زوراها، مشيراً إلى أن أماكن العرض مزودة بالنيتروجين للحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة بداخلها بما يوفر الحماية اللازمة للمومياوات، وبين «وزيري» أن فتح أبواب قاعة المومياوات في متحف الفسطاط، يأتي ضمن احتفالات مصر بيوم التراث العالمي، الذي يحل في 18 من شهر إبريل/ نيسان سنوياً، وهي الاحتفالات التي انطلقت من مدينة الأقصر قبل أيام برفع الستار عن تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني.

وأوضح وزيري أن تم جمع أحجار التمثالين المتناثرة، وترميمها وإعادة تركيب التمثالين في الواجهة الغربية لمعبد الأقصر، ورفع الستار عن لوحة تاريخية تحكي انتصارات الملك أمنحتب الثاني في معابد الكرنك.