ليبيا وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ):

بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، في اتصال هاتفي، مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الليبية-الروسية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت بأن الاتصال استعرض مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية-الليبية، متضمنة التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الأولوية والتي تأتي في ضوء نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة" إلى موسكو خلال اليومين الماضيين.