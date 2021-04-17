رئيس وزراء اليابان يطالب "فايزر" بجرعات إضافية من لقاحها ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):

طلب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم السبت، من شركة الأدوية الأمريكية (فايزر) تقديم إمدادات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لليابان، وفقا لما صرح به مسؤولون يابانيون.

جاء طلب سوجا خلال محادثات هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة (فايزر) ألبرت بورلا في اليوم الأخير من زيارته، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى واشنطن؛ لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

ونقل المسؤولون عن بورلا قوله إن فايزر ترغب في تعزيز المشاورات حول الطلب بسرعة والتنسيق الوثيق مع الحكومة اليابانية.

تأتي المحادثات في وقت تتخلف فيه اليابان عن بريطانيا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في توفير جرعات اللقاح لمواطنيها.

وتعتمد اليابان - فقط - على لقاحات فيروس كورونا المستوردة، ولقاح فايزر هو الوحيد الذي وافقت عليه الدولة حتى الآن.

واتفق سوجا وبايدن - خلال القمة أمس - على العمل معا للمساعدة في ضمان الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا للدول النامية وتسهيل إنتاج لقاحات آمنة وفعالة وبأسعار معقولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال توسيع قدرتها التصنيعية في الهند.

وبدأت اليابان - يوم /الإثنين/ الماضي - في تلقيح حوالي 36 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر يمثلون نحو 29 بالمائة من سكانها، بعد أن بدأت حملتها مع العاملين في مجال الرعاية الصحية في 17 فبراير.

ونظرا للارتفاع الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة اليابانية فرض قيود أكثر صرامة للتصدي لوباء كوفيد-19 الأسبوع المقبل في جميع المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث في البلاد والتي تتمركز في طوكيو وأوساكا وناجويا، بعد أقل من شهر من رفع حالة الطوارئ في البلاد.