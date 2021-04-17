هاتف للتواصل مع عملائه.. الحبس 10 سنوات لمتهم بحيازة 250 جرام هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة الإبتدائية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة.

المتهمض ضُبط بحوزته كمية من الهيروين، وسلاح ناري فى منطقة الساحل.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم أحرز كمية من الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وأمسك رجال مباحث الساحل المتهم أثناء تواجده بأحد شوارع الساحل، متلبسًا بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، وبحوزته 250جرام من مخدر هيروين، وسلاح ناري، ومبلغ مالي 3000 الف جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من متحصيلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي أحالته للمحاكمة التي أمرت بحبسه 10 سنوات.

الحكم الصادر يعد أول درجة ويحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض لصدور حكم نهائي وبات.