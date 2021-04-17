غسيل مخ عبر الإنترنت".. تنظيم داعش يستهدف تجنيد نساء في إندونيسيا الحرة

اسماعيل عبد الحي - شهدت إندونيسيا في الشهر المنصرم هجمات إرهابية شاركت فيها امرأتين، مما يسلط الضوء على الدور الذي باتت تلعبه النساء في الجماعات المتطرفة في البلاد، ولاسيما الموالية لداعش، وذلك وفقا لما ذكر موقع "ساوث شاينا مورنينغ بوست ".

وكانت الشرطة الإندونيسية قد قتلت في أواخر مارس امرأة فتحت النار على الضباط في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا في هجوم يستلهم نهج داعش.

وقال قائد الشرطة ،سيجيت برابو، إن المرأة البالغة من العمر 25 عاماً، والتي لم يتم تعريفها إلا بالأحرف الأولى من اسمها (زد إيه)، أطلقت النار 6 مرات على الضباط بالقرب من أحد مداخل المقر قبل قتلها.

وأضاف أنها كانت تعيش في جاكرتا ونشرت صورة لراية داعش على حسابها على إنستغرام قبل ساعات من تنفيذها للهجوم، مشير إلى أن "البيانات الشخصية لهذه المرأة إلى أنها تؤمن بفكر تنظيم داعش وتصرفت بمفردها"، ولافتا إلى أنها تركت رسالة وداعٍ لوالديها.

وقد أظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية امرأة محجبة ترتدي ملابس سوداء طويلة تدخل ساحة مجمع الشرطة، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية. وشوهدت فيما بعد وهي تسقط على الأرض وسط مزيد من أصوات الطلقات النارية.

وجاءت الواقعة بعد 3 أيام من تفجير انتحاري نفذته امرأة مع زوجها عند كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي يوم أحد الشعانين ما أسفر عن مقتلهما وإصابة 20 شخصاً.

وقالت السلطات الإندونيسية إن منفذي التفجير تزوجا قبل نحو ستة أشهر وإن أحدهما كان في منتصف العشرينيات من عمره. ولم تُنشر سوى الأحرف الأولى من اسميهما، مشيرة إلى أنهما كانا قد أعلنا ولائهما لتنظيم داعش.