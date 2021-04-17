إيران تشكل تهديدا سياسيا وعسكريا بتخصيب اليورانيوم 60%

حذر خبراء دوليون من مخاطر إعلان إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

واعتبروه تصعيدا خطيرا، على الصعيدين السياسي والعسكري. في مصنعها في نطنز، وهو ما يعد انتهاكا وتصعيدا كبيرين، نظرا لأن هذه النسبة تنافي إدعاء إيران بأن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات السلمية، حيث وصلت بالتخصيب لأعلى مستوى لها وهو الأقرب إلى درجة الأسلحة 90%.

كما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% بأنه غير مفيد، بقوله للصحفيين في واشنطن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا «نحن لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60%».

الطموحات النووية

وذكر خبير الشؤون الإيرانية في مركز الدفاع عن الديمقراطيات «FDD» بواشنطن، بهنام بن طالبلو، أن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة نقاء 60%، هو «تهديد تاريخي وتصعيدي بشكل استثنائي».

وكانت إيران قد رفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة نسبة التخصيب إلى درجة نقاء 20%.

وكان اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات قد حد من مستوى النقاء عند 3.67%. وبقيت إيران تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن العلماء الإيرانيين بدأوا بنجاح تخصيب 60% من اليورانيوم في 40 دقيقة بعد منتصف الليل.

وفي فيينا، رفض متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التعليق على التصريحات الإيرانية بشأن تخصيب بنسبة 60%.

وقال عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، الثلاثاء، إن إيران ستفعل 1000 جهاز طرد مركزي متقدم في نطنز.

فيما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن إسرائيل ستفعل «كل ما يلزم» لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

انفجار نطنز

وفي سياق متصل حدد التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، هوية رجل قال إنه يقف وراء انفجار وقع، مؤخرا، في محطة نطنز النووية الرئيسية.

وقال التلفزيون الرسمي «تم التعرف على هوية مرتكب هذا التخريب رضا كريمي». وقالت إنه فر من إيران قبل انفجار، الأحد الماضي، الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وأضاف التلفزيون أن «الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية».

الیورانیوم:

الاستخدام المدني

ترفع نسبة اليورانیوم 235 بمعدل 3.5%- 5% لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة

الاستخدام العسكري

إن تركز الیورانیوم 235 بنسبة أقلها 90% يسمح بتطوير أسلحة نووية

جهاز طرد مركزي

01 يضخ اليورانیوم بشكله الغازي في جهاز طرد مركزي

02 تنفصل الجزيئات بقوة الطرد المرکزي

03 يدفع الیورانیوم 238 وهو الأثقل، باتجاه جدار الأسطوانة

04 يبقى الیوارنیوم 235 وهو الأخف في الوسط

05 ينقل الغاز المخصب باليورانيوم 235 إلى جهاز طرد مركزي ثان

06 تعاد العملية مرات عدة لزيادة تركیزالیورانیوم 235

07 يعاد استخدام الغاز الذي بات يحتوي على نسبة أقل من اليورانيوم 235 في إطارالمرحلة الأولى