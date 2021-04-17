أعذار معيبة
دافع مسؤول في البيت الأبيض عن إعلان بايدن. وقال لصحيفة «واشنطن بوست» إنه كان مبررا، لأنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، والجيش الأمريكي بحاجة إلى القوات، لمواجهة الصين وروسيا. لكن الواقع يثبت أن هذه الأعذار معيبة، نظرا لأن الجيش الأمريكي يمتلك احتياطيا كافيا من القوات، لردع روسيا في أوروبا (خاصة إذا بدأ الأوروبيون في رفع ثقلهم).
علاوة على ذلك، فإن تركيز الجيش الأمريكي على دعم أي صراع مع الصين يتركز على القطارات اللوجستية والمدفعية بعيدة المدى بدلا من حشد القوات.
مصالح أمنية
في المقابل، تشارك القوات الأمريكية في أفغانستان بأغلبية ساحقة في أنشطة الطيران والاستخبارات والتدريب والعمليات الخاصة، وتزود الجيش الأفغاني بالقدرات الحيوية مما يسمح لتلك القوات باستهداف تشكيلات «طالبان».
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.