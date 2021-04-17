مطالبات بتوجيه تهمة القتل لشرطي من شيكاغو

وقال العديد من الخبراء القانونيين إنهم لا يعتقدون أنه يمكن توجيه الاتهام إلى ستيلمان بموجب المعايير التي حددها حكم المحكمة العليا التاريخي لعام 1989 بشأن استخدام القوة من قبل الشرطة. ويضيف مقتل توليدو، وهو لاتيني، على يد ستيلمان، وهو أبيض، إلى التوتر المتصاعد بالفعل بشأن عمل الشرطة في شيكاغو وأماكن أخرى في الولايات المتحدة، لا سيما في مجتمعات السود واللاتينية. حيث أفرج عن أشرطة الفيديو والمواد الأخرى نظرا للتحقيق على خلفية المحاكمة في مينيابوليس لشرطي سابق ديريك شوفان في وفاة جورج فلويد وقتل الشرطة، مؤخرا، لرجل أسود آخر، دونتي رايت، في واحدة من ضواحي هذه المدينة.
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