أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، القبض على القنصل الأوكراني متلبسا في مدينة سان بطرسبرج عندما تلقى معلومات ذات طبيعة سرية خلال لقاء مع أحد مواطني روسيا. وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: «قام جهاز الأمن الاتحادي الروسي، بالقبض على دبلوماسي أوكراني متلبسا، وهو القنصل العام لأوكرانيا في مدينة سان بطرسبرج ألكسندر سوسونيوك، عند تلقي معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون خلال اجتماع مع مواطن روسي» بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأشار البيان إلى أن المعتقل له أنشطة معادية لروسيا وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي. وأضاف البيان: «سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي وفقا لقواعد القانون الدولي». وتأتي هذه الخطوة وسط توتر بين أوكرانيا وروسيا حيث تتهم كييف موسكو بدعم المتمردين المناهضين في شرق أوكرانيا.



كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تقبض على القنصل الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.