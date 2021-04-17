مجلس الأمن يدعم ليبيا

رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد المجلس، في بيان صحفي، على ما تضمنه القرار، وبخاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، 24 ديسمبر المقبل.

ودعا المجلس شركاءه في مجلس النواب إلى الالتزام بالعمل معا لاستكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وتطالب السلطات والمؤسسات ذات الصلة، وبينها البرلمان، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما يدعو إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول مطلع يوليو المقبل.