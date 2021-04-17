وأكد المجلس، في بيان صحفي، على ما تضمنه القرار، وبخاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، 24 ديسمبر المقبل.
ودعا المجلس شركاءه في مجلس النواب إلى الالتزام بالعمل معا لاستكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتطالب السلطات والمؤسسات ذات الصلة، وبينها البرلمان، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما يدعو إلى وضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول مطلع يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يدعم ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.