تهنئة رئيس جيبوتي بمناسبة فوزه بولاية خامسة

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.

وقال الملك سلمان: «تلقينا ببالغ السرور نبأ فوز فخامتكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار».

من جانبه، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جيبوتي، وقال في برقية بعثها: «يطيب لي بمناسبة فوز فخامتكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، أن أبعث لكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدني أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لفخامتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.. راجيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والرقي».