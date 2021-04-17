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ممرضة تهدد بقتل كامالا هاريس

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ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على ممرضة في ولاية فلوريدا بعد أن قالت السلطات إنها هددت بقتل كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، وأفادت شبكة «إن بي سي» بأن شكوى جنائية رفعت ضد الممرضة، نيفيان بيتي فيلبس، بعد أن وجهت تهديدات عديدة ضد هاريس، في شكل مقاطع فيديو أرسلتها إلى زوجها الموجود في السجن.

ويمكن سماع الممرضة وهي تقول في مقاطع الفيديو: «كمالا هاريس ستموتين.. أيامك باتت معدودة بالفعل.. دفع لي شخص مبلغ 53 ألف دولار حتى أقضي عليك فقط، وسأقوم بالمهمة».

من جهتها، قالت والدة الممرضة إن ابنتها «مريضة وليست مدركة ما تقوم به»، بسبب ظروفها الصعبة وتواجد زوجها في السجن.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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