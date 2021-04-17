ممرضة تهدد بقتل كامالا هاريس

ويمكن سماع الممرضة وهي تقول في مقاطع الفيديو: «كمالا هاريس ستموتين.. أيامك باتت معدودة بالفعل.. دفع لي شخص مبلغ 53 ألف دولار حتى أقضي عليك فقط، وسأقوم بالمهمة».
من جهتها، قالت والدة الممرضة إن ابنتها «مريضة وليست مدركة ما تقوم به»، بسبب ظروفها الصعبة وتواجد زوجها في السجن.
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