تحديد هوية قتلى إطلاق النار في مصنع فيديكس بولاية إنديانا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرفت الشرطة الأميركية على هوية الأشخاص الثمانية الذين قتلوا في إطلاق نار جماعي في منشأة إنديانابوليس فيديكس ليلة الجمعة.

وقالت الشرطة، إن براندون سكوت هول 19 عاماً قتلهم بالرصاص وأصاب عدة أشخاص آخرين في المنشأة في وقت متأخر من ليلة الخميس. وانتحر هول بعد أن احتشد رجال الشرطة في مكان الحادث، بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».

وذكرت شرطة إنديانابوليس أن أسماء الناجين المصابين لن يتم إعلانها في الوقت الحالي.

وأوضحت الشرطة أن هول بدأ في إطلاق النار على الأشخاص عشوائياً خارج المصنع حوالي الساعة 11 مساء. وكان يعمل في المنشأة نفسها في أوائل عام 2020، لكنه ترك العمل بشروط غير معروفة.

وبعد أن أطلق هول النار في ساحة انتظار السيارات، دخل إلى المصنع وواصل إطلاق النار على الأشخاص ببندقية، وفقاً للشرطة. وكان ما يقرب من 100 شخص في الداخل في ذلك الوقت. وتم علاج سبعة أشخاص من إصاباتهم.

