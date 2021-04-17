ابوظبي - سيف اليزيد - تم دفن نعش الأمير البريطاني فيليب في القبو الملكي في كنيسة سانت جورج في قصر وندسور، في ختام مراسم جنازة ضمت 30 شخصاً فقط اليوم السبت.

العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير



واضطرت الملكة إليزابيث الثانية، زوجته منذ 73 عاما، إلى الجلوس بمفردها أثناء القداس بسبب لوائح فيروس كورونا الصارمة المعمول بها في إنجلترا.

العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير



وجرى دفن الأمير الذي كان يعرف أيضا باسم دوق إدنبرة، بعد نحو أسبوع من وفاته عن عمر يناهز الـ 99 عاما.

ولم تلتقط كاميرات التلفزيون تعبيرات وجه الملكة خلال القداس.

العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير



ومع ذلك التقط المصورون الذين تم السماح لهم بالتقاط صور للملكة قبل بدء القداس، وكانت متشحة بالسواد تماما، وتجلس بمفردها على مقعد وتحدق في نعش زوجها.

وعلا الحزن وجوه أفراد آخرين من العائلة المالكة أثناء القداس.

العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير





