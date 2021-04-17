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العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير

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ابوظبي - سيف اليزيد -  تم دفن نعش الأمير البريطاني فيليب في القبو الملكي في كنيسة سانت جورج في قصر وندسور، في ختام مراسم جنازة ضمت 30 شخصاً فقط اليوم السبت.

  • العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير
    العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير

 


واضطرت الملكة إليزابيث الثانية، زوجته منذ 73 عاما، إلى الجلوس بمفردها أثناء القداس بسبب لوائح فيروس الصارمة المعمول بها في إنجلترا.

  • العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير
    العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير

 


وجرى دفن الأمير الذي كان يعرف أيضا باسم دوق إدنبرة، بعد نحو أسبوع من وفاته عن عمر يناهز الـ 99 عاما.
ولم تلتقط كاميرات التلفزيون تعبيرات وجه الملكة خلال القداس.

  • العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير
    العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير

 


ومع ذلك التقط المصورون الذين تم السماح لهم بالتقاط صور للملكة قبل بدء القداس، وكانت متشحة بالسواد تماما، وتجلس بمفردها على مقعد وتحدق في نعش زوجها.
وعلا الحزن وجوه أفراد آخرين من العائلة المالكة أثناء القداس.

  • العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير
    العائلة الملكية البريطانية تشيع جثمان الأمير فيليب إلى مثواه الأخير

 


 
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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