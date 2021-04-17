الرئيس الألماني ينظم غداً حفل تأبين لضحايا جائحة «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد مرور عام على بداية جائحة «كورونا»، تحيي السلطات الألمانية غداً الأحد ذكرى ضحايا فيروس كورونا خلال حفل مركزي وتعرب عن تعازيها للأقارب.ويشارك في الحدث الذي يتم برعاية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ويقام في مركز الحفلات الموسيقية في برلين خمسة من ذوي الضحايا وقادة الهيئات الدستورية الألمانية.

فبالإضافة إلى الرئيس الاتحادي شتاينماير يحضر أيضاً رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج)، فولفجانج شويبله، ورئيس مجلس الولايات (بوندسرات) راينر هازيلوف، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المحكمة

الدستورية الاتحادية شتيفان هاربارت.

وحتى الآن توفي وفقاً لمعهد روبرت كوخ حوالي 80 ألف شخص في ألمانيا بعد الإصابة المؤكدة طبياً بفيروس كورونا.

وقال مكتب الرئيس الاتحادي، إنه حتى لو لم يتم التغلب على الوباء بعد، فيجب أن يكون هذا يوم وقفة يبين أننا كمجتمع نتشارك الآلام ولا ننسى المتوفين وألم ذويهم.