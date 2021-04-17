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مقتل 35 من ميليشيا الحوثي في تعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

أفاد الجيش الموالي للحكومة الشرعية، السبت، بمقتل وإصابة 35 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال بيان للجيش: "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا".

وأوضحت أن هذا التقدم جاء عقب هجوم نفذته قوات الجيش على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة مقبنة، غربي المحافظة.

وأسفرت المواجهات حسبما أفاد البيان، عن مقتل وإصابة 35 عنصراً في صفوف المليشيا الإنقلابية، فضلاً عن إعطاب وإحراق مدرعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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