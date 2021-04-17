دعم روسي فرنسي لإجراء انتخابات ليبيا في موعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، مكالمة هاتفية من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي في بيان أن الكوني تلقى اتصالا من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مساء الجمعة.



وتابع المكتب، في بيان له السبت، أن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الليبية، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

في سياق متصل، أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدة ملفات.

وتابعت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن أبرز هذه الملفات توحيد المؤسسات ورحيل القوات الأجنبية.

إٕضافة لضرورة العمل على إجراء الانتخابات في ليبيا والمقررة في ديسمبر القادم، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات محلية ودولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.