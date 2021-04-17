الشرطة التركية تطارد محامية بعد تعليقها لافتة «أين 128 مليار دولار»؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توجه عناصر الشرطة التركية، إلى منزل المحامية التركية، جونجا أيتاش، بعد أن علقت على شرفة منزلها لافتة «أين الـ128 مليار دولار؟»، لمطالبتها بإزالة اللافتة.



ووفقًا لما ذكره موقع «سوزجو» التركي، قالت المحامية لعناصر الشرطة التركية، «في أي قانون مكتوب أن أزيل اللافتة، هذه شرفتي. الشرفة لي، إما أن أعلق الملابس أو أعلق لافتة».

يُذكر أنه سبق أن اعترض حزب الشعب الجمهوري التركي، على إزالة لافتاته من الشوارع، التي تطالب الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان، بتوضيح مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

كان الرئيس التركي أردوغان تحدث في وقت سابق عن ردود الأفعال عن اختفاء 128 مليار دولار، وقال «أود أن أوضح موضوع احتياطيات النقد الأجنبي لمواطنينا الذين قد يقعون في حيرة من أمرهم. صرف العملات الأجنبية مخطط ومراقب. تم إجراء صفقات. وجميع هذه المعاملات في إطار قواعد السوق ووفقًا للقانون. ولا يتعلق الأمر بتبخر العملة الأجنبية أو الربح غير العادل»