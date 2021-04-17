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المستشار تركي آل الشيخ يهنىء الأمير محمد بن سلمان بمولوده الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رُزق ، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، بمولود جديد أسماه عبدالعزيز، على اسم جده مؤسس المملكة العربية .

وبدوره، غرد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قائلا: أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان… جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وجعله قرة عين لوالديه“.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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